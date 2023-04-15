السوداني يعلن تشييد مشروع جديد لتخفيف أزمة السكن في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة سيسهم بتخفيف أزمة الاكتظاظ السكاني في المدينة الحالية، مبيناً أنها ستُشيّد خارج رقعة أحيائها القائمة لتوفير الخدمات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأخير ترأس اجتماعاً "مهمّاً" لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد.

وعُقد الاجتماع عقب جولة جوية أجراها السوداني صباح اليوم، للاطلاع ميدانياً على الموقع المحدد للمشروع ومعاينة تفاصيل حدود المدينة الجديدة.

واستعرض الاجتماع الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن، عبر حلول إستراتيجية جذرية تأخذ بعين الاهتمام توفير البنى التحتية وتأمين أفضل الخدمات لساكنيها، وإيجاد بيئة حيوية واقتصادية لنجاحها.

وبيّن السوداني أن مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة.