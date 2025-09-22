السوداني يعلن بابل "عاصمة الصناعة العراقية" ويرجع ذلك لموقعها الاستراتيجي

شفق نيوز- بابل

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بابل "عاصمة الصناعة العراقية" مرجعاً ذلك إلى "موقعها الاستراتيجي".

وقال السوداني، في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بابل الحضارة والتأريخ يضاف لها اليوم اسم جديد (عاصمة العراق الصناعية)"، مشيراً إلى وجود ميزات تجعل بابل تستحق هذا الاسم ومنها موقعها.

وأضاف أن هناك فرصة لتكامل الزراعة والصناعة في بابل، لافتاً إلى أن في هذه المحافظة قطاع خاص جريء ومتمكن لتقديم مصانع يقدم منتجات يستحق أن يصدر إلى دول الجوار.

وتابع السوداني: هناك تخطيط وتنفيذ وإنجاز لمشروع يمكن أن يكون جزءا من العاصمة الصناعية"، مقراً في الوقت نفسه بمرور سنوات عديدة من دون أن تُفعل المشاريع الصناعية بالعراق.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن هناك طفرة بالكم والنوع على مستوى القطاع الصناعي في العراق، من بينها إنتاج حديد التسليح والسكر وزيت الطعام والأدوية والأسمنت، التي وصلت لتغطية مستوى الاستهلاك المحلي، وفق قوله.