السوداني يعلن المباشرة بتنفيذ أول ثلاثة مشاريع تُعنى بتخفيف الزحامات المرورية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ أول ثلاثة مشاريع تُعنى بتخفيف الزحامات المرورية في بغداد.

والمشروع الأول: هو إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين).

المشروع الثاني: فيتمثل بإنشاء مجسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد - باب المعظم، ويتضمن العمل فيه إنشاء جسر لعبور طريق الجيش السريع وقناة الجيش متجهاً إلى شارع 71 بطول حوالي 660 متراً وعرض حوالي 20 متراً

المشروع الثالث: يتمثل بإنشاء مجسر لربط شارع 77 تقاطع القدس - العبور، ويتضمن العمل فيه ثلاث فقرات:

أولاً: تقاطع فصل مستوى يتكون من منحدرين لخدمة الحركة المرورية المتجه لليسار بين شارع القدس وشارع 77، وعمل دوران إلى الخلف سطحي على طريق القدس.

ثانياً: إنشاء جسر على المستوى الأول للمتجه يساراً من شارع القدس إلى شارع 77 بطول حوالي 600 متر وعرض حوالي 11 متراً.

ثالثاً: إنشاء جسر على المستوى الثاني للمتجه يساراً من شارع شارع 76 إلى شارع القدس بطول حوالي 770 متراً وعرض حوالي 11 متراً.

وقال السوداني، في حديث لعدد من المهندسين الشباب، إن هذه الحكومة هي حكومة خدمات، وقد وضعت الأولوية للخدمات، على مختلف الأصعدة، ومنها هذه الحزمة التي تتضمن 19 مشروعاً في بغداد.

واعتبر إطلاق هذه المشاريع الثلاثة فرصةً للقاء المهندسين الخريجين، الذين لم يحصلوا على فرصة عمل، بهدف مساعدتهم في إيجاد بدائل تعتمد على فرص القطاع الخاص.

وأكد السوداني دعمه للمبدعين الشباب، ولاسيما أن العراق مقبل على ثورة إعمار وإعلان مشاريع، ووجّه بدعم عشرة مهندسين في هذا المشروع لتأسيس شركة، وسيتم التكفل بإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذه الشركة.

وكان السوداني قد أشار خلال اجتماع عقده مع مسؤولين في حكومته نهاية شهر آذار/مارس الماضي إلى "معاناة المواطنين اليومية بسبب سوء مداخل العاصمة بغداد، وتقصير الجهات المعنية في التعامل مع هذا المشروع المهم للمواطنين والعجلات والفعاليات المجتمعية والخدمية والأمنية، وعدم تقدير حجم المشكلة، محملاً الجهات المعنية مسؤولية هذا التلكؤ، بتبريرات غير مقبولة"، مشدداً على أن "الوضع في تلك المداخل أصبح لا يُطاق، ولا يمكن المجاملة في هذا الوضع".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على "ضرورة أن تضع الجهات المختصة أولوياتٍ إزاء خطط المشاريع، فهناك مشاريع لا تقبل التعطيل والتأخير، وذلك باستنفار الجهات المعنية كلَّ ملاكاتها وصلاحياتها لإكمال تنفيذ مشروعات المداخل، ومعالجة تلكؤ العمل فيها".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدة توجيهات لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة، أهمها:

• اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة، وعلى الوزارات والمحافظة تنفيذ واجباتهم بالكامل.

• زيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة.

• حسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد - الموصل خلال 10 أيام.

• قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات التي تعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين.

• على المحافظ ونائب المحافظ والمعاونين الفنيين الدوام في دائرة المهندس المقيم لهذه المشاريع، ومتابعتها ميدانياً والتواجد المستمر.

• تزويد رئيس الوزراء بموقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز بهذه المشاريع.