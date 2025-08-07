السوداني يعلن الاستعداد العالي لذروة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الاستعداد العالي لذروة الزيارة الأربعينية، واتخاذ التدابير المطلوبة الخاصة بالدفاع المدني.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً في محافظة كربلاء لمتابعة تنفيذ خطة تأمين الزيارة الأربعينية، بحضور رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة وزير الداخلية، ومحافظ كربلاء، وعدد من قادة الأجهزة والتشكيلات الأمنية، وممثلي العتبات الدينية.

وأطلع السوداني، على اجراءات خطة تأمين الزيارة الاربعينية، التي تحظى برمزية كبيرة في ظل تزايد اعداد الزائرين كل عام، مبيناً أن المؤشرات ايجابية والخطط تسير بشكل جيد ونستعد لذروة الزيارة، مبيناً مؤكداً تواصله المباشر مع وزير الداخلية ومحافظ كربلاء، للوقوف على سير تنفيذ الخطة وضمان انسيابيتها.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بتعزيز الخطط ومعالجة الثغرات والتحديات، وايلاء الاهمية للتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في أداء الواجب وعدم التداخل بالصلاحيات، وأوعز بإيقاف دخول ارتال جميع المسؤلين، وكذلك شدد على الأجهزة المعنية بالتعامل السريع مع الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف المناسبات الدينية والتجمعات ح الرأي العام.

كما أشار الى أهمية الجانب الخدمي الذي يعد مكملاً للانسيابية الأمنية، ووجه بتعزيز التنسيق مع أصحاب المواكب والقائمين على الخدمة العامة، ورفع مستوى التدابير للدفاع المدني، وتعزيز دور القطاع الصحّي في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأيضاً الفرق التطوعية لاسيما من طلبة الكليات والمعاهد لتكون لها مساهمة نوعية في هذه المناسبة المهمة.