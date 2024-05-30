السوداني يعلن افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية بعموم العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية في عموم مناطق ومدن العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن الأخير افتتح وشغّل " 48 محطة نقل للطاقة الكهربائية للضغط الفائق والعالي، و 152 محطة توزيع الكهرباء في عموم محافظات العراق، ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع حلِّ اختناقات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تموز يوليو 2023، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغاواط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد.

ويحتاج العراق إلى 35- 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع وفقاً، لما قاله نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.