السوداني: البث التلفزيوني لـ"خليجي 25" سيكون مجانياً

شفق نيوز / أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إتاحة البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 المقررة في محافظة البصرة، للقنوات كافة.

وقال السوداني، في كلمة لها، أوردها مكتبه الإعلامي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الغرض من مجانية البث، هو إتاحة الفرصة أمام من لا يستطيع الحضور إلى البصرة، لمشاهدة البطولة".

وأضاف أن "العامل الأساس لنجاح خليجي 25 هو تعاون الجمهور مع المسؤولين بتنظيم خليجي 25، مؤكداً "تسخير الإمكانات كافة لإنجاح البطولة في البصرة".

وكان السوداني، قد أجرى جولة تفقدية للمنشآت الرياضية كافة في محافظة البصرة، وذلك قبل أسبوعين فقط على انطلاق بطولة خليجي25 المقررة في السادس من كانون الثاني المقبل.