السوداني يعلق على اكتشاف مقبرة جماعية للكورد في بادية السماوة

شفق نيوز/ علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، على اكتشاف مقبرة جماعية للكورد في بادية السماوة.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رغم مضيّ السنوات على زوال طغمة البعث والطغيان عن صدر العراقيين، إلّا أن دلائل الجرائم الآثمة للنظام المباد مازالت تتكشّف يوماً بعد آخر، لتقصّ على الأجيال حجم الفظاعات التي عاشها أبناء شعبنا في ظلّ الدكتاتورية".

واوضح أن "اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، تضمّ بقايا طاهرة لجثث أبرياء من المدنيين الأطفال والنساء من أبناء شعبنا الكوردي، في بادية السماوة، تعيد إلى الأذهان مسيرة الدّم والنضال والمعاناة والتغييب، التي رزح فيها شعبنا تحت وحشية النظام العنصري".

وامس تم العثور على مقبرة جماعية في بادية السماوة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي ضمت مجموعة من النساء والاطفال من الكورد من ضحايا جرائم الانفال.