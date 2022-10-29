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السوداني يعقد اجتماعاً بمقر وزارة الصحة ويؤكد على توطين صناعة الأدوية محليًا

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-29T14:42:14+0000
السوداني يعقد اجتماعاً بمقر وزارة الصحة ويؤكد على توطين صناعة الأدوية محليًا

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مقر وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا ضمّ وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة.

وأكد السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في "مستهل الاجتماع على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري"، مشيراً الى أن "الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة".

ووجّه رئيس الوزراء بـ"ضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية".

كما أكد السوداني على أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".

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