السوداني يعفي مدير الخطوط الجوية العراقية من منصبه

شفق نيوز/ أعفى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، مدير الخطوط الجوية العراقية من منصبه، على خلفية الارتباك الذي حصل في مطار بغداد الدولي قبل أيام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، لمتابعة وكشف أسباب الارتباك الذي حصل في رحلات الخطوط الجوية العراقية في الأيام الماضية، فقد أكملت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها إلى وزير النقل، ومن بينها التوصية بإعفاء المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه، وقد صادق السيد الوزير على التوصيات".

وتابع: "بهذه المناسبة، نجدد سابق توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية، بوجوب تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن، وعدم التقاعس في أي مجال يمسّ المتطلبات العامة لعموم أبناء شعبنا العراقي، وتأكيد السوداني، على عدم التساهل إزاء أي تقصير أو إهمال، ينعكس بالسلب على سمعة باقي مؤسسات الدولة، التي تجتهد وتسابق الوقت والظروف من أجل الارتقاء بعملها وما تقدمه في مختلف المجالات".

وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم السبت المصادف 31/ آب الماضي، عن سبب الفوضى التي شهدها مطار بغداد الدولي صباح اليوم السبت.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاضطرابات جاءت نتيجة زيادة عدد الرحلات الجوية ومنح مواعيد غير مضبوطة للمسافرين، مما أدى إلى تأخير ثلاث رحلات وتسبب في حدوث زخم وفوضى داخل المطار، وصلت إلى حد الاعتداء على المسافرين الذين طالبوا بحقوقهم.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر توجيهًا عاجلاً بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخير الرحلات وتحديد المسؤولين عن ذلك، مبينا أن بعض المسافرين قد اضطروا للبقاء في المطار بسبب قلة الرحلات وتخصيص الطائرات للزائرين الأجانب.