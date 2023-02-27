السوداني يعزي اسرة الطبيب احمد المدفعي ويؤكد "متابعته اليومية" لملاحقة الجناة

شفق نيوز / عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ذوي الطبيب احمد طلال المدفعي، وفيما أرسل وفدا وزاريا لتقديم التعازي، أكد في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب متابعته "يومياً" تفاصيل التحري وإجراءات ملاحقة الجناة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدّم، اليوم، تعازيه لذوي الطبيب المغدور أحمد طلال المدفعي، الذي اغتالته أيادٍ آثمة في محافظة ديالى".

وبحسب البيان أوفد السوداني، وزير الصحة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، لتقديم التعازي لذوي الشهيد، وحضور مجلس الفاتحة المقام على روحه، والتعبير عن عميق المواساة لأهله ومحبّيه".

وقال السوداني في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب الشهيد، إنه "يتابع يومياً تفاصيل التحرّي والتحقيق، والإجراءات بملاحقة الجناة، وأنهم سيُقدمون للعدالة ولن يفلتوا من قبضتها"، كما عبّر عن "رفضه للجريمة والتصميم على وضع حدّ لها".

وكان مصدر أمني في ديالى أفاد، يوم 22 شباط 2023، باغتيال مجهولين الطبيب احمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته في شارع الطابو وسط بعقوبة.

يذكر ان شارع الطابو في بعقوبة يعد مركزا للعيادات الطبية والمولات التجارية، يشهد تواجدا مكثفا للأجهزة الأمنية.

من جانبها استنكرت دائرة صحة ديالى اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي اختصاصي القلبية المنسوب الى مستشفى بعقوبة التعليمي، أمام منزله وسط مدينة بعقوبة .

وأكدت الدائـرة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان مقتـل المدفعي جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي تستهدف الأطباء وخاصة في محافظة ديالى ، وهي محـاولة القـوى الضلالة والجهل وأن الجريمة هدفها إستهداف الكفاءات والعقول العراقية لمنعها من أداء دورها الإنساني .

وطالبت دائرة صحة ديالى بجميع عناوينها، الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الجريمة الجديدة والجهات التي تقف وراءها والاقتصاص مـن الايـدي الاثـمة الموغلة في الجريمة ليكون هـذا القصاص عـبرة لأولئك الذين يخططون في الزوايا المظلمة للوقوف بوجه إرادة الشعب وتطلعاته.