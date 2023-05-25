السوداني يعد بتلبية احتياجات الكاكائيين

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع عضوة مجلس النواب عن المكوّن الكاكائي أحلام رمضان، أحوال المكوّن الكاكائي، وأوضاعهم المعيشية، ومتطلباتهم الحياتية.

وقدم الوفد بحسب بيان لمكتب السوداني، مجموعة من المتطلبات التي تندرج ضمن حقوق المكوّن كمواطنين عراقيين، لاسيما ما يتعلق بتعويض العوائل الكاكائية التي نزحت عام 2014 بسبب عصابات داعش الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بجميع المكونات العراقية، وحرص الحكومة على توفير كامل متطلباتهم، وفق ما نصّ عليه المنهاج الوزاري، وجعله إحدى أولويات البرنامج الحكومي التي تم الشروع بتنفيذها، مؤكداً للوفد العمل على تلبية احتياجات المكوّن الكاكائي ومتابعة المشاكل التي يواجهها أبناء هذا الطيف العراقي الأصيل.

وأشار إلى زيارته الأخيرة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، واطّلاعه على استقرار العوائل هناك من مختلف الأطياف والمكونات، وممارسة عباداتهم وطقوسهم وفق الحرية التي كفلها الدستور، مؤكداً أنّ التنوّع في العراق مصدر قوة ومدعاة فخر لمجتمعنا المتكامل.

من جانبها، قالت النائبة إن جميع المكوّنات يشعرون بالأمل والتفاؤل بعمل الحكومة ورؤيتها في رعاية المكونات وتوطيد تعايشها البنّاء واستعادة حقوقها المسلوبة منذ زمن النظام المُباد.