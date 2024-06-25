السوداني يعتذر للبغداديين عن الازدحامات ويصدر توجيها لتخفيفها

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتذاره من المواطنين البغداديين بسبب القطع في البعض الطرق المؤدية إلى ساحة حيوية في جانب الكرخ من العاصمة، مؤكداً أن المشروع شارف على الانتهاء وسيسهم بفك الاختناقات المرورية.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع تطوير ساحة النسور، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الذي شارف على الانتهاء.

وثمّن السوداني، بحسب البيان، جهود الكوادر الهندسية والعاملين والفنيين والإداريين الذين يعملون بثلاث وجبات عمل، وفي أجواء حارة جداً، مشيداً بجهود الشركة الصينية المنفذة، والجهات الساندة ووزارة الإعمار والإسكان، والشركة الاستشارية المتواجدة في الموقع.

وأشار إلى أن المشروع يمثل "نقلة نوعية على مستوى التنفيذ، ومواكبة الجدول الزمني، والدقة في المواصفات، وهو متعدد المسارات والتفاصيل، ويمثل حلاً لعقدة من أهم عقد المواصلات المركزية في غرب بغداد"، مبيناً أن المواطن "بدأ يتلمس أهمية هذه المشاريع التي اصبحت واقعاً ملموساً".

ووجه السوداني بأن يتم فتح أي مسار حال اكتماله، سواء كان مجسراً أو نفقاًّ للتخفيف من معاناة المواطنين، معتذراً في الوقت نفسه عن التعطيل المؤقت في تحويلات الطرق.

وجدد التعهد بإكمال المشروع قبل نهاية هذا العام، ضمن الحزمة الأولى التي تمثل تلبية لاحتياج حركة التنقل وإحداث تنمية حقيقية في مدينة بغداد، إذ لا يمكن المضيّ بالتنمية دون بنى تحتية، خاصة في بغداد التي لم تحظ بالاهتمام المطلوب منذ عقود.

يُذكر أن مشروع تطوير ساحة النسور يتضمن إنشاء ثلاثة أنفاق لمرور السيارات ومقترباتها، للربط بين خمسة شوارع رئيسة جنوب غرب بغداد، وبأعماق تصل إلى 16 متراً، كما يتضمن المشروع إنشاء مجسّرين للربط بين شارع دمشق، وشارع محمد مهدي الجواهري، وتطوير المجسّر الموجود في ساحة قحطان وصولاً إلى تقاطع أم الطبول.