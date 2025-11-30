على غرار بغداد .. السوداني يطلق مشروع "نبض الموصل" لإحياء المدينة القديمة

شفق نيوز - بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مشروع "نبض الموصل" الذي يستهدف إعمار أزقة وأحياء مدينة الموصل القديمة.

و يحاكي هذا المشروع "نبض بغداد"، المتضمن تأهيل وصيانة مناطق بغداد القديمة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن السوداني ترأس اجتماعاً بحضور؛ محافظ نينوى، وممثلي رابطة المصارف الخاصة العراقية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر المختصة في نينوى، جرى خلاله استعراض مراحل المشروع، والمناطق الأثرية والتراثية التي سيتم استهدافها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروع "نبض الموصل" في إحياء تراث هذه المدينة العريقة، لتكون نافذة سياحية مهمة، وفي تأكيد مكانتها التاريخية والتراثية.

ووجه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة السيد محافظ نينوى لتنفيذ المشروع من قبل شركات متخصصة ورصينة، تأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على التراث، والالتزام بالمعايير الهندسية والفنية الحديثة، بما يضمن إعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية للمشروع، الذي سيمول حكومياً بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تأهيل شارع الفاروق بطول "2 كم" الذي يربط بداية الواجهة النهرية وانتهاءً بوسط المدينة القديمة "جامع النوري وكنيسة الساعة".

وكانت رابطة المصارف العراقية قد اعلنت في العام 2023 انطلاق مبادرة نبض بغداد لإعادة تأهيل المدينة القديمة والتي تهدف الى احياء مناطق بغداد القديمة وجعلها متنفساً للأهالي ونقطة جذب للسياح العرب والأجانب.