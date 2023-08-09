السوداني يطلق مشروع توسعة جديد لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة ساحة النسور، الذي يتضمن ثلاثة أنفاق ومجسرين، ومشروع الرستمية الذي يتضمن مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن هذا يأتي ضمن مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد.

وأطلق السوداني، في شهر آذار/مارس من العام 2023، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.

وتشهد العاصمة بغداد ازدحامات مرورية خانقة خاصة في أوقات الدوام الرسمي لدوائر الدولة ومؤسساتها بسبب الكثافة السكانية الهائلة، وزيادة أعداد السيارات اضافة الى عدم إعادة تأهيل الطرق وإنشاء أخرى جديدة فضلا عن المجسرات.