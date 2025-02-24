السوداني يصدر أربعة توجيهات تخص متقاعدي القوات الأمنية
شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مقر هيئة التقاعد العامة في العاصمة بغداد، وأطلق أربعة توجيهات تخص متقاعدي القوات الأمنية.
ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وبين أن التوجيهات تضمنت:
- إطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي.
- صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية.
- تشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية
- إرسال لجنة من هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات.