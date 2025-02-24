السوداني يصدر أربعة توجيهات تخص متقاعدي القوات الأمنية

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مقر هيئة التقاعد العامة في العاصمة بغداد، وأطلق أربعة توجيهات تخص متقاعدي القوات الأمنية.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وبين أن التوجيهات تضمنت:

- إطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي.

- صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية.

- تشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية

- إرسال لجنة من هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات.