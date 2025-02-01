السوداني يطلق برنامجاً لتمكين المرأة في مؤسسات الأمن العراقية

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، "البرنامج التدريبي في القطاع الأمني"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسات الأمنية وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المهام والرتب.

وحيّا السوداني، خلال كلمة له في المؤتمر الأمني النسوي الأول الذي عقد بالعاصمة بغداد، جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري، مؤكداً أنّ "عقد هذا المؤتمر يعكس حرص الحكومة على دعم المرأة في جميع القطاعات، ومنها القطاع الأمني، الذي سجل خلال السنتين الأخيرتين حضوراً وتواجداً متميزاً ونوعياً للنساء في جميع التشكيلات والأجهزة الأمنية".

وجدد القائد العام للقوات المسلحة، توجيهاته للمؤسسات الأمنية في تمكين النساء، ودعم استحقاقهنّ من الترقيات والترفيعات، وإتاحة الفرص لتولي المناصب القيادية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية التي عملت على استحداث أقسام جديدة تعزز مشاركة النساء في مختلف المجالات الأمنية، وتواجد مجموعة من العناصر المتطوّعة النسوية في كلية الشرطة لدعم المهام الأمنية المختلفة.

وأشار إلى ستراتيجية الإصلاح في القطاع الأمني 2024- 2032، التي وضعتها الحكومة، وتهدف محاورها إلى بناء الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، من أجل أن تستمر عمليات الإعمار والنهضة التنموية في العراق، وهي مسؤولية تشاركية يتصدّرها أبناء القوات والأجهزة الأمنية من كلا الجنسين.

واستذكر السوداني، الوقفة المشرفة للنساء العراقيات، وما قمنَ به من مساندة للقوات الأمنية خلال معارك التحرير ضد داعش، كما حثّ أبنائهنّ على التطوع لمحاربة الإرهاب، وتحرير الأرض، مهما غلت التضحيات.