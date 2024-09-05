السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع قرية "كوجو" السكني بقضاء سنجار

شفق نيوز/ اطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمشروع قرية "كوجو" السكني في قضاء سنجار.

وقال السوداني، في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية، "اليوم نرسي الحجر الأساس لمدينة سكنية بخدمات متكاملة في هذه القرية، وهذا استحقاق لاعادة الحياة في قضاء سنجار".

وأضاف "يبقى الاخوة الايزيديون من ابناء شعبنا هم السكان الأصليون في مناطقهم".

وتابع السوداني قائلا: نحن على التزامنا، و وعدنا في اكمال المشاريع والاعمار لقضاء سنجار".

وأردف رئيس مجلس الوزراء أن الإيزيديين "جزء مترابط من هذا الشعب الذي بقي طيلة عقود متعايش في أجواء الأخوة والتسامح".

وكان السوداني قد وجّه في شهر آب/أغسطس من العام 2023، ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو الايزيدية في قضاء سنجار.

وفي آب 2014 بدأ تنظيم "داعش" بحملة ضد الأقلية الإيزيدية بعد سيطرته على عدة مدن عراقية تضمنت الحملة تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية وإجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.

وعمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح وفقاً لبيانات أممية.

وفي عام 2019، صوّت برلمان اقليم كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء الحدث المأساوي.

وتقع قرية كوجو في منطقة سنجار ، جنوب جبال سنجار في محافظة نينوى، وتعتبر واحدة من المناطق المتنازع عليها، ويسكنها الايزيديون، وحظيت القرية باهتمام دولي في عام 2014 بسبب الإبادة الجماعية للايزيديين التي ارتكبها داعش.