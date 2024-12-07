السوداني يطلق العمل لإنشاء "رئة جديدة" لبغداد (صور)

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني فأن "المشروع سيُنفذ على أرض معسكر الرشيد".

وكان مجلس الوزراء وافق في 18 آب 2024، على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط.

وتمثل المساحات الخضراء متنفسا لمواطني العاصمة بغداد، فضلا عن زيادة للمساحات الخضراء التي تأثرت بسبب ظروف التغير المناخي وتجريف الاراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية.