السوداني يطلب مساهمة القطاع الخاص في الجهد الخدمي الحكومي

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وعدداً من أعضائه.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، وورد إلى وكالة شفق نيوز، موضحاً أن السوداني استمع إلى تقرير مفصل تضمن الأعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام منذ انطلاق عمل الفريق في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، كما اطلع على آلية التنفيذ المتبعة، ومعوقات العمل، وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء، وفق البيان، بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً، وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي من قبل الشرطة المجتمعية والجهد الاجتماعي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها وتوعية المواطنين، وحثّهم على التعاون مع فرق الجهد الحكومي.