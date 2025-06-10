السوداني يضع حجر الأساس لمشروع "البيت الاجتماعي للإبداع": المسنون مسؤولية إنسانية

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع "البيت الاجتماعي للإبداع" لرعاية كبار السن شرقي العاصمة بغداد.

وقدّم السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تهاني العيد لأطفال مؤسسة البيت العراقي لرعاية الأيتام، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة من أجل بناء أفضل مستقبل لهم، كما ثمّن جهود العاملين في هكذا مشاريع خيرية.

وأشار إلى ضرورة توفر الهمّة والخدمة الجيدة في كل الدور الإيوائية، سواء في الحكومية منها أو الأهلية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم هذه المشاريع الإنسانية، لاسيما أنّ المستفيدين من المسنّين قد مروا بظروف صعبة، وكذلك أكد دعم مؤسسة البيت العراقي للإبداع، انطلاقاً من مبدأ التكافل وشراكة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في كل المشاريع الإنسانية والاجتماعية والخيرية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص قطعة أرض في منطقة زيونة شرق بغداد، لإنشاء مشروع البيت الاجتماعي لرعاية المسنين، وتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم المشروع، الذي من المقرر إنجازه نهاية العام الحالي.