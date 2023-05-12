السوداني يضع حجر الأساس لمشروعي مستشفى وفندق في نينوى

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد تنظيم داعش.

كما وضع السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مستشفى ابن سينا، بسعة 600 سرير في مدينة الموصل، التي وصلها في زيارة صباح اليوم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ "الموصل وأهلها يستحقان جهود إعادة الإعمار، وأن جزءاً من مشاريع الحكومة للخدمات والبنى التحتية قد جرى تخصيصها لعموم محافظة نينوى".

وشدّد السوداني على الشركات المنفذة للمشروعين، الالتزام بالمُدد الزمنية المحدّدة للإنجاز، وأن يكون مشروع المستشفى متكاملاً، مشتملاً على جميع الخدمات الطبية التي تلبّي حاجات مواطني المحافظة.