السوداني يصل إلى كربلاء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الشعبانية

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إلى محافظة كربلاء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة كربلاء لمتابعة الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد صرّح يوم أمس السبت، بأن حكومته ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات كافة.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ورئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري وأعضاء مجلس المحافظة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع برنامج خدمي اقتصادي يرتقي بخدمات محافظة كربلاء المقدسة، والأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مركز مدينة كربلاء؛ لما لها من خصوصية وأهمية تاريخية وقدسية دينية، إلى جانب الاهتمام بالمواطنين ومناطقهم السكنية في الأقضية والنواحي.