السوداني يطلق مشروع ماء جنوب كربلاء بكلفة تتجاوز 700 مليار دينار

شفق نيوز- كربلاء

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة 16 ألف متر مكعب في الساعة، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة كربلاء.

وأكد السوداني، وفق بيان، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الحكومي في ما يتعلق بالمشاريع التنموية والخدمية، إلى جانب استمرار العمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي في جميع المحافظات، مشدداً على أهمية الالتزام بالمواصفات والإعداد الجيد منذ البداية، وتهيئة الاستشاري الهندسي للمشروع وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة.

ويُنفذ مشروع ماء جنوب كربلاء بالقرب من مطار كربلاء الدولي، بكلفة تبلغ 702.5 مليار دينار، ويعتمد على أحدث التصاميم والتقنيات الهندسية والفنية.

ويتضمن المشروع محطة رئيسية للتصفية، وثماني محطات للضخ، ومحطة وسطية قرب طريق الزائرين، فضلاً عن خطوط ناقلة يبلغ مجموع أطوالها 270 كيلومتراً.

كما اطلق السوداني خلال زيارته للمدينة اليوم، الأعمال التنفيذية لمشروع دوّار الإمام الحسين/ المرحلة الأولى بطول 9.2 كم، لفك الاختناقات المرورية داخل مدينة كربلاء.

كما افتتح السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، محطة تحويل كهربائية في جنوب كربلاء القديمة، وعدداً من خطوط التغذية ومشاريع فك الاختناقات عن الشبكة الكهربائية ومحطات التوزيع مسبقة الصنع في المحافظة.

وكذلك افتتح السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، محطة الكفل التحويلية، وتوسعة محطات؛ الإطارات في النجف، وشمال الحلة، والديوانية القديمة، وعدداً من مشاريع مصادر التغذية المحورية في محافظات الفرات الأوسط، ضمن خطة فكّ الاختناقات عن الشبكة الوطنية.