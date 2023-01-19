السوداني يصل الى البصرة ويعقد اجتماعاً عاجلاً على خلفية الأحداث الاخيرة

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، اليوم الخميس، أن الأخير وصل إلى محافظة البصرة وعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم، أن شخصاً على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا توفي فيما أُصيب 60 آخرون بجروح جراء التدافع الذي حصل قرب الملعب بين حشود الجماهير التي تُقدر بالآلاف من الذي يسعون لحضور مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، مشيرا إلى، فتح بوابات ملعب جذع النخلة أمام الجماهير التي تمتلك تذاكر الدخول فقط.