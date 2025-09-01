السوداني يصل الموصل لإفتتاح الجامع النوري والحدباء وكنيستي الساعة والطاهرة

شفق نيوز- نينوى

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لافتتاح عدد من المشاريع الدينية التي أعيد إعمارها ضمن برنامج "إحياء روح الموصل".

وقال مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة السوداني حطت صباح اليوم على أرض مطار الموصل برفقة وفد رسمي"، مبينا أن "برنامج الزيارة يشمل التوجه إلى محافظة نينوى لعقد اجتماع، ومن ثم استقبال وزير الثقافة الإماراتي وشخصيات بارزة من دولة الإمارات قادمين عبر مطار أربيل، قبل الانتقال إلى الجامع النوري الكبير لافتتاح الجامع ومئذنته الحدباء بعد إعادة إعمارها بإشراف اليونسكو وتمويل إماراتي".

وأضاف أن "البرنامج يتضمن أيضاً زيارة مؤسسة بيتنا للتراث المجاورة للجامع النوري، ثم افتتاح كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، وهما من أبرز المواقع التاريخية والدينية التي دُمّرت خلال سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأعيد إعمارها خلال السنوات الماضية بدعم إماراتي وبإشراف اليونسكو".