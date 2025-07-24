السوداني يصل البصرة ويفتتح مشاريع حيوية

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح الخميس، إلى محافظة البصرة، لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع الحيوية.

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، افتتح السوداني الجسر المعلق بمحافظة البصرة، الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية.

ويبلغ ارتفاع الجسر المعلق عن سطح المياه 35 مترا من المنتصف للسماح للسفن بالعبور، فيما بلغت كلفته الكلية مع المقتربات 53 مليار دينار، وسيعالج مشكلة الازدحامات المرورية الحاصلة في مركز المحافظة، ويخفف الضغط على شبكات الطرق الداخلية، ويعزز الحركة التجارية مع دول الجوار، ويعد من الجسور الحيوية المهمة، كما سيكون من المعالم العمرانية والسياحية في البصرة.

كما أطلق رئيس مجلس الوزراء، الأعمال التنفيذية في مشروع الطريق الحلقي بمحافظة البصرة بطول 89 كم.

ويعد الطريق الحلقي احد المشاريع الستراتيجية المهمة في محافظة البصرة، وسيربط ثلاثة اقضية بمركز المحافظة، ويسهل الالتفاف حول المدينة، ما يسهم في إنهاء عقدة الازدحامات المرورية، وسيتم انجازه بسعة تتجاوز 6500 سيارة في الساعة للمار الواحد، وفق متطلبات التصميم الأساس لمدينة البصرة، وتجهيز المسار بالجسور والتقاطعات المتعددة، إضافة الى المرافق الحيوية والخدمية.

وأكد السوداني، خلال افتتاحه المشاريع في البصرة، مضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية، واستكمال البنى التحتية، كونها تشكل الأساس الساند لمشاريع التنمية وخلق فرص العمل ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي.