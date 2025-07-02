السوداني في البصرة وسط أزمة ملوحة وتلوث تضرب المدينة

شفق نيوز – البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء والمستشارين.

ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز.

ولدى وصوله عقد السوداني اجتماعا في ديوان محافظة البصرة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة شح المياه في المحافظة.

وتقول مصادر في البصرة لوكالة شفق نيوز، إن تحرك السوداني إلى البصرة يأتي في إطار متابعة أزمة الملوحة وتلوث المياه التي تشهدها المحافظة، وسط تصاعد الشكاوى المحلية من تدهور نوعية مياه الشرب وتضرر الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في عدد من الأقضية والنواحي.

وبحسب المصادر، تهدف الزيارة إلى الوقوف ميدانياً على واقع الأزمة، واتخاذ قرارات عاجلة لتحسين الإمدادات المائية، وتفعيل مشاريع التحلية، وتوفير المعالجات الفورية للمناطق الأشد تضرراً.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الثلاثاء، تخصيص 18 مليار دينار لمعالجة أزمة المياه في البصرة، تشمل صيانة مشاريع الري ومحطات الضخ.

وفي 29 حزيران الماضي ، أخبر محافظ البصرة أسعد العيداني، وكالة شفق نيوز، بقرب تنفيذ مشروع "تحلية مياه البحر" كحل استراتيجي لأزمة ملوحة المياه في المحافظة، مشيراً إلى أن قلة إمدادات نهر دجلة وانعدام مياه نهر الفرات، بالإضافة إلى صعود اللسان الملحي، تسببت بتفاقم المشكلة