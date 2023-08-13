السوداني يصدّق على التصاميم الهيكلية الأولية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

شفق نيوز / صدّق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، التصاميم الهيكلية الأولية لمشروع مدينة الصدر الجديدة ضمن العاصمة بغداد، بعد عرض مفصّل قدمته الشركة المكلفة بإعدادها، فيما وجه بتخصيص أرض لإنشاء مدينة جامعية متكاملة في مناطق شرق القناة، بشكل موازٍ مع مشروع المدينة الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، شهد متابعة إجراءات حسم ملكية الأراضي التابعة إلى وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وحسم ملف التجاوزات الموجودة على الأرض المخصّصة للمشروع، وفق الآليات الإدارية والقانونية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع، مناقشة متطلبات استكمال المشروع، في ما يتعلق بالموقف المالي، وآليات التمويل، ومناقشة استثمار محطة الكهرباء الخاصة بالمشروع، وكذلك الاطلاع على تقرير الهيأة العامة للمساحة بشأن الأراضي الواقعة إلى جانب المشروع، وحسم كل الخطوات المطلوبة، للشروع بالتنفيذ.

وأكد السوداني، عزم الحكومة على إنجاز هذا المشروع الستراتيجي المهم، بالشكل الذي يلبي حاجات المواطنين، ويُسهم بشكل حقيقي في معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني التي تشهدها مناطق شرق العاصمة بغداد، فضلاً عن أهميته في تحريك عجلة القطاع الخاص، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب في مختلف الاختصاصات، وشدد سيادته على أهمية الإسراع بإنجاز الملفات المتعلقة بالمشروع وحسمها، وتجاوز كل العقبات التي تعترضه.