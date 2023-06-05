السوداني يصدر جملة توجيهات تخص نينوى بينها إعمار فندقين وإنشاء جسرين وشارع حولي للموصل

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً للجنة العليا لإعمار محافظة نينوى، وأصدر جملة من التوجيهات بينها الشروع بإعمار فندقين وانشاء جسرين وشارع حولي لمدينة الموصل.

وشهد الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، متابعة واستعراض سير تنفيذ المشاريع الخدمية وإعمار البنى التحتية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي.

وأشار السوداني الى الأهمية التاريخية والموقع الجغرافي الذي تمثله محافظة نينوى ومدينة الموصل، وما عاشته من معاناة إبّان الهجمة الإرهابية التي طالتها من عصابات داعش.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الاستمرار في المتابعة والإشراف على المشاريع الخدمية الوزارية، من قبل المكتب التنفيذي لإعمار نينوى بتشكيلته وخطة عمله الجديدة. وكذلك متابعة المشاريع المحلية وصندوق الإعمار، والمشاريع الممولة من المنظمات والجهات الدولية وضرورة التنسيق بين مختلف هذه المشاريع.

كما وجّه رئيس الوزراء، المكتب التنفيذي لإعمار المحافظة، بوضع خطّة متكاملة لحملة وطنية متكاملة لرفع الانقاض والمخلفات التي تسببت بها الأعمال الارهابية، وعمليات التحرير، وان تشمل المدينة القديمة وسط الموصل، وقضائي سنجار وتلعفر.

وأقر الاجتماع الشروع في مشروع إعمار فندقي نينوى الدولي وآشور، وكذلك مشروع إنشاء الجسرين السادس والسابع، والشارع الحولي لمدينة الموصل.

وتدارس الاجتماع أوضاع شركات الصيرفة في المحافظة، وجرى توجيه البنك المركزي العراقي بحل الإشكاليات والعقبات التي تحول دون عودة هذه الشركات الى ممارسة كامل عملها وخدماتها لمواطني المحافظة.

واكد السوداني خلال الاجتماع، أن أوضاع المحافظة باتت بحاجة الى وضع رؤية اقتصادية واجتماعية مستقبلية لها، تعمل على ترسيخ الاستقرار واستدامة الازدهار الاقتصادي والمعيشي لمواطنيها بجميع أطيافهم.