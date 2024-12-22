السوداني يصدر توجيها لوزارة الاتصالات بشأن حجب المواقع الالكترونية (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع، يوم الأحد، توجيها لوزارة الاتصالات بشأن حجب المواقع الالكترونية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "السوداني وجه وزارة الاتصالات باجراء اللازم بشأن اعادة النظر بقرار حجب الموقعين الالكترونيين (IMDB و Soundcloud)".

ودعا السوداني إلى "عرض مثل هكذا قرارات على مجلس الوزراء قبل اتخاذها".

ويوم الثلاثاء، 26 / 11 / 2024، قال نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة أحدى تشكيلات وزارة الإتصالات، إن حجب موقع (IMDb) جاء بناءً على رصد "محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور باكثر من اتجاه".

قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت وتُعرف اختصارًا بـ آي إم دي بي (بالإنجليزية: IMDb)‏ هي قاعدة بيانات عبر الإنترنت للمعلومات المتعلقة بالأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو المنزلية وألعاب الفيديو والمحتوى المتدفق عبر الإنترنت - بما في ذلك الممثلون وطاقم الإنتاج والسير الذاتية الشخصية وملخصات الحبكة، التقييمات وآراء المعجبين وكذا المراجعات النقدية.