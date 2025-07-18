السوداني يصادق على توصيات "لجنة كركوك" بشأن تمثيل التركمان

شفق نيوز- كركوك

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، يوم الجمعة، عن مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات لجنة كركوك الخاصة بأوضاع ناحية التون كوبري بشأن تعزيز التمثيل الإداري للمكوّن التركماني في الناحية.

وقال رئيس الجبهة محمد سمعان آغا، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المناصب التي أُسندت للتركمان في ناحية التون كوبري جاءت ضمن إطار هذه التوصيات، وشملت تعيين مدير شرطة للناحية من أبناء المكوّن التركماني، إلى جانب معاون مدير بلدية تركماني، فضلًا عن تعيين موظف إداري تركماني يتمتع بصلاحيات إدارية كاملة داخل إدارة الناحية".

وأوضح أن "هذه الخطوة تمثل تصحيحاً جزئياً لمسار التوازن الإداري، وتُعد استجابة رسمية لمطالب طالما رفعتها الجبهة التركمانية العراقية لضمان حقوق التركمان في إدارة مناطقهم التاريخية".

وشدد على أن "الجبهة ستواصل جهودها للدفاع عن الحقوق السياسية والإدارية للمكون في عموم محافظة كركوك، ولا سيما في المناطق التي يشكّل فيها التركمان الغالبية السكانية".

وأشار سمعان آغا، إلى أن "لجنة كركوك الخاصة قد استندت في توصياتها إلى مبدأ العدالة وضمان التوازن بين مكونات المحافظة"، مؤكداً أن "هذه التغييرات تعد بداية لمزيد من المطالب المستقبلية التي تصب في صالح استقرار الإدارة المحلية في التون كوبري وبقية المناطق التركمانية".