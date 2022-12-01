السوداني يشكل لجنة لتدقيق عمولات شركات الدفع الالكتروني

شفق نيوز / وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة مـن المـواطنين.

وحث السوداني، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، على "اتخـاذ الإجراءات كافة بحق المخالف منها وفقاً للقانون".

وكلّف رئيس الوزراء، اللجنة المشكّلة بـ"تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مـدى انسجامها مـع القـوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة".