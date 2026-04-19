السوداني يشكل لجنة تدقيقية برئاسة النزاهة لمراجعة أداء الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتأليف لجنة تدقيقية برئاسة هيئة النزاهة الاتحادية لمراجعة ملفات الأداء الوظيفي والخدمي في شركة الخطوط الجوية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة تضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية وقسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتتولى التدقيق في ملفات الأداء والتنفيذ والإجراءات الخاصة بإصلاح مسار عمل الناقل الوطني، إلى جانب ما يتعلق بتطوير الخدمة ورفع مستواها.

وأضاف أن التوجيهات تأتي ضمن مسار الإصلاح الخدمي العام، واستجابة لمطالب عدد من العاملين في شركة الخطوط الجوية العراقية، وما قدموه من ملاحظات وتظلمات تتعلق بحقوقهم ونوعية الخدمة المقدمة ومستقبل عمل الناقل الوطني وسمعته الدولية.