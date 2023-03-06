السوداني يشرف على إصدار أول جواز إلكتروني في العراق

شفق نيوز / افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق.

وثمّن السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو).

وأشار إلى أن "الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وحثّ رئيس الوزراء، المواطنين على "عدم الاستعانة بالمعقبين إذ لا مكان لهم في هذا الإصدار الجديد، مؤكداً أنّ "الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق من اليوم، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة أنه سيحدث انتقالة نوعية في تقديم المعاملة أو استلامها من حيث الجودة والسرعة.