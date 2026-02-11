السوداني يشدد على أولوية "الجباية" لتعزيز إيرادات الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء "منتهي الولاية" محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية ملف الجباية في قطاع الكهرباء، موجهاً بإعداد دراسة لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، مع مراجعة خطط الوزارة لضمان توفير الطاقة خلال الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني إلى مقر وزارة الكهرباء في بغداد، للاطلاع على استعدادات الوزارة المبكرة لموسم الصيف، حيث ترأس اجتماعاً ضم وزير الكهرباء وكالة وعدداً من المستشارين والمديرين العامين.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شهد الاجتماع استعراض الخطط والتحضيرات الخاصة بتجهيز الطاقة والنقل والتوزيع، ومعالجة الاختناقات في الشبكة الوطنية، إلى جانب ملف الجباية.

وأكد السوداني أن "الجباية أولوية في قطاع الكهرباء"، مبيناً أنها "لا تهدف إلى جمع الأموال فقط، بل إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، وتخصيص العائدات لتأهيل القطاع وتوفير خدمة مستدامة".

ووجّه رئيس الوزراء بإعداد دراسة خاصة بالجباية لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، تتضمن مقارنة حجم الأجور المتحصلة مع دول الجوار.

كما أوعز بضرورة متابعة ومراجعة خطط الوزارة وإجراءاتها الميدانية بشكل منتظم، من أجل تحسين الخدمة وضمان توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف المقبل.