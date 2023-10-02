السوداني يشارك في معرض "إكسبو" قطر

شفق نيوز / شارك رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، في حفل افتتاح معرض "إكسبو" قطر 2023، في العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على دعوة رسمية تلقاها من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، يُعد هذا المعرض الأول من نوعه المتخصص في البستنة ومواجهة التغيرات المناخية والتصحر، التي تمثل مشكلة تعاني منها المنطقة والعالم.

وأضاف البيان، أن "المعرض يمثل فرصةً للعراق من أجل الإفادة من التجارب والأفكار التي ستُطرح في هذا المعرض، بالإضافة إلى ما يوفره المعرض من فرص مهمة لعقد الاتفاقيات والشراكات الدولية للاستثمار، في مجال تطوير القطاع الزراعي ومعالجة آثار التصحّر والجفاف.

وووفق البيان، سيَعرض العراق خلال هذا التجمع، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي وضعتها الحكومة في تحسين الواقع الزراعي والبيئي، فضلاً عن عرض التجارب الزراعية الناجحة المُنفذة في العراق من قبل القطاع الخاص.