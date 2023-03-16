السوداني يشارك الصابئة المندائيين احتفالاتهم بـ "عيد الخليقة" يؤكد حرص حكومته على رعاية المكونات

شفق نيوز/ شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل ظهر اليوم الخميس، احتفالات أبناء طائفة الصابئة المندائيين بـ (عيد الخليقة)، وحضر احتفالية أُقيمت بالمناسبة، بحضور رئيس الطائفة في العراق والعالم الريشما ستار جبار حلو، والنائب عن كتلة الصابئة اسامة البدري ووجهاء الطائفة وجمع من أبنائها.

وقدم السوداني، التهاني والتبريكات إلى جميع العراقيين المندائيين، وأجرى جولة في أرض التعميد على نهر دجلة، حيث أُقيمت الطقوس الدينية. كما التقى بعدد من الأسر المندائية المشاركة في الحفل وبارك لهم عيدهم واستمع إلى مطالبهم ووجّه بمتابعتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرصه على مشاركته أبناء الطائفة المندائية في عيدهم، للتأكيد على رعايته لها والوقوف على احتياجاتها ودعم تواجدها في المجتمع العراقي المزدهر بتعدديته، وبمختلف نخبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد السوداني في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، اعتزازه بالمكوّنات العراقية، وحرص الحكومة على رعايتها، وقد ترجمت ذلك في برنامجها التنفيذي في مشاريع وبرامج ستُسهم في ترسيخ التنوع الذي نعدّه فخراً للعراق ومصدر قوة وازدهار.