السوداني يسحب العمل من الشركة المنفذة لـ"المستشفى الإسترالي" في بعقوبة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن سحب العمل من الشركة المنفذة للمستشفى الاسترالي المتلكئ منذ نحو 15 عاما في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بعد اجتماع خاص، بسحب العمل من الشركة الأسترالية المنفذة لمشروع (المستشفى الاسترالي) سعة 400 سرير في مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "سحب العمل جاء نتيجة تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع بإنجاز أعمالها على مدار أكثر من عقد"، لافتاً إلى أن "الجهات الحكومية ستبحث إحالة المشروع الى شركات اخرى لإنجازه".

يشار إلى أن النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، أكد لوكالة شفق نيوز، العام الماضي، بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمحافظة ديالى أن الأخير أعرب عن عدم رضاه عن مستوى الخدمات، وانتقد تنفيذ بعض المشاريع وتأخر إنجازها.

كما حذر السوداني، وفق تصريح النائب، الشركة المتلكئة في تنفيذ مشروع المستشفى الأسترالي، ملمحًا إلى إمكانية سحب المشروع منها في حال عدم إكماله بسرعة.

كما أعلن مكتب السوداني، في حينها، أن الأخير أكد على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية والاستراتيجية بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن أي تأخير غير مقبول مهما كانت الذرائع. وأعرب عن عزم الحكومة على إنهاء أي حالة تلكؤ وإزالة أسبابها بشكل كامل.

ويبلغ سعة مشروع المستشفى الأسترالي 400 سرير، ويجري تنفيذه بواسطة شركة استرالية متخصصة. يُعتبر هذا المشروع من المشاريع المتلكئة منذ عام 2008، وقد تم إعادة العمل به ضمن توجه الحكومة لإنهاء المشاريع المتلكئة. وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 27%.

يتكون المستشفى من 5 طوابق، ويضم عيادة استشارية وأقسام تخصصية متعددة، بالإضافة إلى ردهة طوارئ بسعة 40 سريرًا وأقسام خدمية أخرى.