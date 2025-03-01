السوداني يستعرض بعيد المعلم: عالجنا مشكلة السكن ونفذنا مشاريع تربوية

شفق نيوز/ استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، عدة مشاريع تربوية وسكنية نفذتها الحكومة مؤخراً، من بينها وضع الحجر الاساس في منطقة النهروان جنوب بغداد لتوزيع قطع أراضٍ سكنية.

جاء ذلك، خلال استقباله نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، وأعضاء المجلس المركزي للنقابة، وذلك بمناسبة عيد المعلّم، بحضور وزير التربية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وهنأ السوداني، الحاضرين والملاكات التربوية بحلول شهر رمضان المبارك، كما هنَّأ الأسرة التعليمية بمناسبة عيد المعلّم، موجهاً كتاب شكر وتقدير إلى الكوادر التربوية والتعليمية، لما قدّمته من إسهام أساسي في بناء القيم الإنسانية والحضارية والعلمية في مجتمعنا العراقي.

وقال السوداني بحسب البيان، إن "مهام المعلم ودوره في البناء تعزز النضج لمواجهة مظاهر الانحلال، وحرمة المال العام، والتقصير في اداء الواجب، والحكومة ملتزمة بدفع تكاليف المدارس للقطاع الخاص مع الصيانة وفق نظام التقسيط".

واضاف، ان "بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، ووجهنا المحافظين بتوفير الأراضي للمباشرة بالعمل، ونؤكد موقف الحكومة بدعم الأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".

وتابع السوداني قائلا "نثق باهتمام وزارة التربية ونقابة المعلمين، بأن تولي اهتماماً كبيراً بالتربية الاخلاقية، وندعم توجهات وزارة التربية واحتياجاتها في طباعة المناهج والكتب وبقية المستلزمات الدراسية، ولاحظنا تراجع نسب التسرّب من المدارس بشكل كبير، وهذا مؤشر ايجابي نتيجة جهود فريق من الوزارة والمستشارين".

واضاف "عالجنا موضوع السكن ضمن مسارات عدة، وأعلنّا عن مدن سكنية بكل فعاليتها الاقتصادية والخدمية في بغداد والمحافظات"، موضحا ان إنجاز مجمعات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص وتوزيع قطع اراض سكنية مخدومة، هو ضمن خطوات الحكومة لمعالجة ازمة السكن".

واشار رئيس الوزراء، الى "وضع الحجر الاساس في منطقة النهروان جنوب بغداد لتوزيع قطع أراضٍ سكنية، بتصميم حديث ووحدات مخدومة، كما سيتم منح قرض لأصحاب قطع الاراضي السكنية، وفق آلية خاصة من اجل الشروع بالبناء".

وبين انه "اوعز الى وزارة الاعمار والاسكان المباشرة بمشاريع الخدمات الاساسية، وسيتم انجاز خط سريع يربط المشروع بمركز العاصمة، وتجربة توزيع الاراضي السكنية المخدومة ستكون في جميع المحافظات"، كاشفاً عن "توزيع 10 آلاف قطعة ارض سكنية للأسرة التربوية من أصل 44 الف قطعة في محافظة المثنى، واجراء مفاوضات مع المطوّر العقاري لتخفيض اسعار القطع السكنية وعلى شكل اقساط".

وذكر السوداني، انه "وفق اجراءات الحكومة لمعالجة الازمة سيكون السكن متاحاً امام جميع المواطنين ولن يقتصر على شريحة معينة، ومستمرون بالتنفيذ والعمل، والحكومة ستغطي احتياجات شريحة المعلمين"، لافتا الى ان "الحكومة ستواصل دعم واسناد الأسرة التعليمية والتربوية من خلال وزارة التربية والمستشارين".