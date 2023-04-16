السوداني يستضيف عمّال نظافة على مائدة إفطار ويصدر توجيهات

شفق نيوز/ استضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من عمّال النظافة العاملين في مختلف بلديات بغداد، على مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان، وذلك في القصر الحكومي بحضور أمين العاصمة.

ونقل بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وورد الى وكالة شفق نيوز، عن السوداني تأكيده "أهمية الدور الذي يضطلع به عمّال النظافة وعمّال الخدمات، وأن الحكومة التي رفعت شعار الخدمات معنية بالاهتمام بهذه الشريحة العاملة المعطاء".

واستمع السوداني، إلى "ما تقدم به عمّال النظافة من عرض لأوضاعهم الإدارية والمعيشية، واستفسر عن انتظام تسلُّمهم لأجورهم، واطلع على طبيعة الوجبات والأوقات التي يعملون فيها وأهم ما يواجهونه من صعوبات".

ووجّه السوداني، بإتمام كل النواحي الإدارية المتعلقة بمستحقاتهم، وأن تهتم الأمانة بأن تكون لهم الأولوية في المشاريع السكنية ومشاريع توزيع الأراضي في المناطق المخدومة".

وعلى هامش اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء أيضا، "بمنح كتاب شكر وتقدير لجميع عمّال الخدمة والنظافة في دوائر الدولة كافة، إضافة الى منحهم مكافأة نقدية، عرفاناً وتقديراً لما يقدمونه من عمل وأداء يستحق الإشادة".