السوداني يستثني المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، يوم الخميس، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات والدراسات العليا في العراق.

وقالت الوزير في بيان اليوم، انه بغية النهوض بواقع النساء العائدات من النزوح القسري، واستناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة وضمان استقلالهن في الأسرة والمجتمع، انها استحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، محمد شياع السوداني، لتنفيذ عدد من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن معاناة المرأة العائدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

وأضافت أنه من بين هذه المقترحات، استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل بواقع 10 درجات فوق المعدل او أكثر ، للقبول في الجامعات والدراسات العليا مما يُعد خطوة هامة نحو دعم تعليمهن ودمجهن في المجتمع.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في آب/ أغسطس 2024، إن "داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، وما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، وما تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية".

وحددت السلطات العراقية، في تموز/ يوليو من العام الماضي، 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، ما تزال 32 منها لم تفتح بعد في قضاءيّ سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.