السوداني يزور مبنى أمانة بغداد ويعلن عن تشكيل فريق مختص لدراسة المشاريع المتوقفة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون العامون في الامانة، والدوائر البلدية في بغداد، وفقا لبيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن السوداني استمع الى عرض مفصل عن عمل أمانة بغداد وأهم المشاكل التي تعترض عمل الدوائر البلدية، والتحديات التي تقف عائقاً امام تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وبحسب البيان؛ اكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المواطن يشكو ضعف الجانب الخدمي، وهو بحاجة الى خدمات اساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة.

وأشار السوداني الى حجم التجاوزات داخل المناطق والاحياء السكنية والاسواق، التي تسببت في تلكؤ المشاريع الخدمية، مؤكداً أن كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال وشابتها شبهات الفساد.

وبين أن السمة الغالبة للوضع في العاصمة بغداد هي الزحامات المرورية، وهي بحاجة الى آليات حقيقية لمعالجتها او التخفيف من حدتها، وأشار الى أن التصميم الأساسي لمدينة بغداد مضى عليه أكثر من 50 سنة.

ووجه السوداني باستقبال أية أفكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات، واكد ان المنهاج الوزاري وضع توفير الخدمات في الاولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات في الوزارات وبعض دوائر الدولة.

واشار إلى انه كلف فريقا مختصا لدراسة المشاريع المتوقفة لتحديد المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها، وبين أن ‏التأسيس للمشاريع الجديدة هو قيد الدراسة، وحسب التخصصات ووفقا للمنهاج الوزاري، بحسب البيان.