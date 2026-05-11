السوداني يرفع حجب البطاقة التموينية عن منتسبي القوات الأمنية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، يوم الاثنين، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على رفع حجب البطاقة التموينية عن منتسبي القوات الأمنية.

وقال الغريري بحسب بيان لوزارة التجارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يأتي انسجاماً مع الدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وما تقدمه من جهود وتضحيات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.

ووجّه وزير التجارة، الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بصورة فورية، على أن لا يترتب على ذلك استيفاء أي مبالغ مالية أو أجور جباية لرفع الحجب، بما يضمن شمول منتسبي القوات الأمنية بمفردات البطاقة التموينية أسوة بباقي الشرائح المستحقة.