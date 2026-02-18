السوداني يرفض محتوى الفيديو بشأن الجواهري ويوجه بملاحقة صانعيه

شفق نيوز- بغداد

أعرب رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري، فيما وجه بملاحقة صانعيه قانونياً.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محتوى الفيديو الافتراضي يتنافى مع ما يحمله السوداني من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية".

ووجه السوداني، هيأة الإعلام والاتصالات بـ"إجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".

وأكد البيان، أن "السوداني بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية".

وكانت شركة إعلانات، قد أقدمت، أمس الثلاثاء، على بث مقطع فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان "عراق واحد" بمناسبة حلول شهر رمضان، وأظهر الفيديو الجواهري وهو يقدم الشاي للسوداني، ونوري السعيد رئيس وزراء العراق بالعهد الملكي وأحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة وهو يقدم الشاي لمحمد الحلبوسي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المحلية.