السوداني يرفض اقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام ويوجه بإستمراره بالعمل.. وثيقة

شفق نيوز/ رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إقالة "نبيل جاسم" من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه بإستمراره بالعمل في منصبه.

جاء ذلك وفق كتاب رسمي "وثيقة" موقعة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وقال العوادي وفق الوثيقة، إشارة إلى قرار شبكة الاعلام العراقي - مجلس الامناء المتضمن إنهاء تكليف نبيل جاسم محمد من مهمة رئاسة الشبكة، فانه على الرغم من ان قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 أجاز للمجلس إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدة ولايته، إلا أن ذلك يكون في حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 14 من القانون موضوع البحث.

وأضاف أنه بالنظر لخلو القرار من احد الاسباب المذكورة في الفقرة وبحسب الأولويات المتوفرة فيكون أمر إنهاء الخدمة، لا سند له من القانون، ولا يعمل به، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه استمراركم بمهام عملكم وفق القانون.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، موصياً رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييماً مفصلاً بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وشدد المجلس على رئيس الشبكة الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.