السوداني يدعو لمعالجة تحديات الشباب: مشروعنا وطني لا انتخابي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أهمية تركيز أداء جميع السلطات والمؤسسات لمعالجة التحديات التي تواجه الشباب العراقيين، كاشفاً العمل على تأسيس مشاريع صغيرة في المستقبل القريب لتكون شركات متوسطة، وتحول بعدها إلى شركات كبرى.

جاء ذلك خلال استقباله الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى للشباب ومنسقي المجلس في المحافظات، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس، موضحاً أن "الانطلاق نحو استثمار طاقة الشباب يجب أن يبنى على أسس خطة صحيحة بعيداً عن الانفعالات والأحداث العابرة".

وأشار السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "النسبة الأكبر من سكان العراق هم من الشباب وقد تجاوزت الـ(60 %)، وتضمَّن مشروع ريادة (500) ألف شاب وشابة قدموا إلكترونياً، خضع (91) ألفاً للتدريب، و(48) ألفاً تجاوزوا التدريب، وإكمال (20) ألف معاملة لمنحهم قروض المشاريع".

وبيّن، أن "إعادة بناء الثقة تحتاج الى مسار عمل له أهداف وأولويات ووفق برنامج منظم، وتنظر الحكومة الى المستقبل القريب بتفاؤل، وهذا أمر مهم لمعالجة الاحباط لدى بعض الشباب".

وكشف السوداني أن "هناك أطرافاً يستفزها النجاح والاستقرار وتسعى لإثارة الأزمات والمشاكل وفق حسابات بعيدة عن المعايير الشرعية أو الاخلاقية أو الوطنية، ولن نلتفت لمحاولات التشكيك بالمبادرات والطروحات المتعلقة بالشباب بحجة استغلالها لحساب مشروع انتخابي او سياسي، لأن مشروعنا بأكمله أعمدته من الشباب".