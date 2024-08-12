السوداني يدشّن "عبر الفيديو" مدخل بغداد وماء النهروان ومجسرات شرق القناة

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن الأخير افتتح اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية ( الفيديو كونفرنس)، ثلاثة مشاريع حيوية في العاصمة بغداد.

وقال المكتب في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية ثلاثة مشاريع مهمة في العاصمة بغداد أولها مدخل مدينة بغداد من جهة محافظتي ديالى وكركوك، بعد إعادة تأهيله وصيانته بمواصفات قياسية للطرق السريعة، وتوسعته من 10م إلى 16م.

ومشروع ماء النهروان، جنوب شرق بغداد، بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 م3/ ساعة، وهو من المشاريع المتلكئة منذ العام 2012، ويعالج شحّ المياه في ناحية النهروان.

كما افتتح السوداني مجموعة المجسرات المشيدة على قناة الجيش شرق بغداد، الرابطة بين منطقة جميلة باتجاه شارع الجهاد (باب المعظم)، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وأكد السوداني على ضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مشاريع الإعمار والتنمية، خاصة أن أهالي بغداد تحملوا عبء الزحامات وقطع الطرق الذي رافق هذه المشاريع، كما أكد مضي الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة، لاسيما المشاريع الحيوية والإستراتيجية.

وقال السوداني "منذ بداية مهام الحكومة أكدنا على ملف مداخل بغداد؛ لما تمثله من معاناة وضرر عند الدخول لبغداد، فضلاً عن الحوادث المرورية والوقت المهدور".

وأضاف "اليوم ننجز المدخل رقم واحد، وستتلوها باقي المداخل، ووجهنا أمانة بغداد ومحافظة بغداد للإسراع بإكمال أعمال باقي المداخل، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذه الطرق من خلال التقيد بمحطات الوزن ومحاسبة المخالفين.

وتابع "تم صرف مبالغ كبيرة، ونتيجة لتصرفات بعض سائقي الشاحنات يجري تدمير هذه الطرق".

ولفت السوداني إلى أن "مشروع ماء النهروان يخدم أكثر من 350 ألف نسمة، وشح المياه تسبب في مغادرة بعض الأهالي من المنطقة"، مضيفاً "جعلنا المشاريع المتلكئة هدفاً أمامنا من أجل إنجازها، وأنجزنا مشروع الماء بعد معالجة الإشكالات القانونية والفنية".

وأشار إلى أنه "وضعنا قبل أشهر حجر الأساس لمشروع كبير في النهروان لشبكات مياه الصرف الصحّي ومحطّة معالجة، من أجل أن تكون البنى التحتية في كل أحياء النهروان بمستوى لائق".