السوداني يدشن أول مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الأخير دشنّ أول مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد بافتتاح مجسر تقاطع كلية الفنون الجميلة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب اليوم، إن السوداني أطلق على المجسر اسم الفنان التشكيلي الراحل (فائق حسن).

ووُلد الفنان الراحل "فائق حسن" في العاصمة بغداد العام 1914، و تخرج من البوزار العام 1938. أسس فرع الرسم في معهد الفنون الجميلة عام (1939-1940) مع جواد سليم.

وأسس جماعة الرواد عام 1950 وشارك في معارضها حتى عام 1967 حيث ساهم في تأسيس جماعة الزاوية وشارك في معرضها الاول. شارك في معرض جمعية أصدقاء الفن عام 1943 و1946. شارك في معرض ابن سينا الذي أقيم في بغداد عام 1952.

أقام معارض شخصية في بغداد عام 1962 و1967 و1971 شارك في جميع المعارض الوطنية خارج العراق . شارك مع تسعة فنانين في اقامة معرض للفن العراقي في بيروت عام 1965.

وتوفي الفنان فائق حسن في يوم 11 كانون الثاني 1992 بسبب قصور القلب.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تعهد في 31 كانون الأول الماضي، بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل"، وذلك بعد أن أطلق مطلع شهر آذار 2023، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب وزارة الإعمار، إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.

وكشفت وزارة الإعمار والإسكان، مطلع شهر كانون الثاني الجاري، عن وجود مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية بغداد، فيما بينت ان هناك 3 حزم للمشاريع ستنطلق بـ"دراسة وتخطيط".