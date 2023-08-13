السوداني يدخل على خط قضية الإستيلاء على أراضي المواطنين في الجادرية

شفق نيوز/ أفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء أشخاص متنفذين، وآخرين مرتبطين بفصائل مسلحة على أراض تعود لمواطنين في منطقة الجادرية إحدى أرقى المناطق وأغلاها في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الركابي في تغريدة نشرها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية.

وأضاف أن السوداني وجه مكتبه أيضا بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم.

وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.