رئيسا الجمهورية والحكومة يدخلان على خط فاجعة البصرة

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد، مساء يوم الثلاثاء، الجهات المعنية الى بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ في محافظة البصرة.

وكتب رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد عبر منصة "اكس” وتابعته وكالة شفق نيوز، "بحزن بالغ وأسى كبير تلقينا نبأ الحادث الأليم في محافظة البصرة الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين أبنائنا الطلبة إثر حادث دهس، تواصلنا مع محافظ البصرة للوقوف على تطورات الحادثة المؤلمة، واوفدنا ممثل عن رئاسة الجمهورية الى المدينة للقاء ذوي المتوفين والمصابين".

‏ودعا الرئيس العراقي، الجهات المعنية الى "بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف".

من جهته ذكر مكتب رئيس الوزراء الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أجرى السوداني، اتصالاً هاتفياً مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظ".

وقدم السوداني خلال الاتصال "التعزية لذوي الضحايا، معبراً عن عميق مواساته لهم، ومتمنياً للمصابين سرعة الشفاء".

ووجه "بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجّه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الحداد 3 أيام على فاجعة تلاميذ مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

فيما قال قائممقام الهارثة نذير الشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً الى أن "الحصيلة الاولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".